02 Сентября 2026
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

FT: В Италии появился новый союзник России

В Италии набирает популярность генерал Роберто Ванначчи и его новая партия "Национальное будущее", которая, по опросам, набирает уже почти 8% голосов. Это создает серьезные риски для правительства Джорджии Мелони. При этом, как пишет Financial Times, политик продвигает радикальную повестку: отказ от поддержки Украины, пересмотр отношений с НАТО и восстановление энергетического сотрудничества с Россией. И это находит поддержку у значительного числа итальянцев.
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Европейский совет по международным отношениям (ECFR) предупреждает: если Ванначчи получит влияние в правительстве, Италия может стать "пятой колонной" внутри ЕС, блокируя ключевые решения по безопасности и санкциям против России. Хотя генерал отрицает связи с Москвой, его уже обвиняют в этом, влоть до того, что его готов финансировать Кремль. Но он заявил, что не прочь иметь виллу в Крыму. Ранее Ванначчи работал военным атташе в России и состоял в партии "Лига".

Мелони занимает двойственную позицию относительно России. Она считает, что Европе пора найти пути взаимодействия с Москвой. Но одновременно полагает, что нужно помогать киевскому режиму, хотя против чрезмерного вовлечения в Италии в военный конфликт. Проблема военной поддержки Украины и отношений с Россией станет одной из главных накануне парламентских выборов в 2027 году, среди населения очень низкая поддержка помощи Украине, писало недавно Politico.

Теги: италия, ваначчи


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