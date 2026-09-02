СК: Задержан школьник, ранивший ножом одноклассника в Башкирии

Уголовное дело возбудили против школьника, ранившего ножом одноклассника в Башкирии. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

14-летний учащийся одной из школ Кушнаренковского района подозревается в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Напомним, инцидент произошел утром 2 сентября. Два девятиклассника поссорились прямо на уроке. Один из них ударил другого ножом, сообщил ранее первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев.

По данным следствия, подросток "на почве личных неприязненных отношений" нанес 15-летнему учащемуся ножевые ранения. Потерпевший госпитализирован. Подозреваемого задержали, с ним проводятся следственные действия.

Следователями проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, добавили в СК.