Нашествие медведей в Югре может быть связано с природными пожарами в соседних регионах

В Ханты-Мансийском автономном округе участились случаи появления медведей в городах и сёлах. Хищников замечают в Нефтеюганске, Междуреченском, а также на кладбищах Нижневартовска и Советского района.

Как сообщает Neft со ссылкой на биолога, старшего научного сотрудника СурГУ Николая Наконечного, это связано с приближением осени. Молодые трёх-четырёхлетние особи расселяются в поисках новых территорий, а вблизи человеческого жилья легче найти пищу и подготовиться к зиме. Кроме того, югорская популяция могла вырасти за счёт медведей-"мигрантов", пришедших из регионов, пострадавших от лесных пожаров.

По словам специалиста, через несколько лет, если крупных пожаров не повторится, звери разбредутся обратно, и популяция вновь уменьшится. Уже в октябре численность могут сократить охотники, добывающие зверя ради шкуры. С середины осени медведи начнут залегать в спячку — точное время зависит от погоды. При ранних холодах и снегопадах они уйдут на зимовку в октябре, а при тёплой осени — только в ноябре.