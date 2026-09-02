ВС РФ поразили в Киевской области склад с товарами двойного назначения

Российские войска продолжают нанесение групповых ударов по логистическим центрам, портовой и энергетической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, вечером 1 сентября в Киевской области поражен логистический центр "Чайки" компании "Альфа Девелопмент групп", на складах которого хранились иностранные товары двойного назначения, в том числе комплектующих для БПЛА большой и средней дальности.

Также, по информации Минобороны, в ночь на 2 сентября в Одессе и Одесской области российские военные атаковали четыре объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивавших работу портов.

Кроме того, в порту "Одесса" поражены: предприятие опытного производства безэкипажных катеров; шесть резервуаров с горючим, предназначенным для ВСУ; склады с военно-техническим имуществом.