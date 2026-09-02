В Екатеринбурге продлили закрытие движения по улице Первомайской

В Екатеринбурге строители продлили срок закрытия движения по улице Первомайской. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Транспортное и пешеходное движение по Первомайской, от улицы Толмачева до улицы Карла Либкнехта, будет закрыто до 10 сентября. Как пояснили в мэрии, сейчас там продолжается строительство комплекса общественно-жилого назначения.

Автомобилисты могут объехать закрытый участок по улицам Карла Либкнехта, проспекту Ленина, Царской и Николая Никонова. На перекрытой части дороги установлены соответствующие знаки и указатели. Тротуары также закрыты, а информация об альтернативных маршрутах для пешеходов размещена на специальных щитах.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге почти на два месяца ограничат движение транспорта по улице Рощинской.