Транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере закупок в УрГУПС

Свердловская транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере закупок в ФГБОУ ВО "Уральский государственный университет путей сообщения". Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, нарушение заключалось в приемке услуг с нарушением дедлайнов.

Установлено, что УрГУПС заключил с коммерческой организацией контракт на оказание услуг связи, но при этом регулярно нарушал порядок приемки результатов исполнения контракта. Акты выполненных работ также утверждались несвоевременно.

После внесения в образовательное учреждение представления от ведомства, с ответственными лицами были проведены дополнительные инструктажи и усилен контроль за их работой.

Должностное лицо вуза, ответственное за приемку услуг, было привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 7.30.2 КоАП РФ и оштрафовано на 10 тыс. рублей.