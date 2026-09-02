Костин и Григоренко прокомментировали запросы молодежи по работе

Вопросы трудовой этики молодежи приобретают в новых условиях все бóльшую актуальность. Вице-премьер Дмитрий Григоренко и глава ВТБ Андрей Костин на ВЭФ прокомментировали запросы молодежи относительно условий работы и отдыха.

Григоренко призвал не судить о молодежи предвзято и рассказал историю об айтишнике, который использовал ИИ на совещаниях, и то, что поначалу казалось странным, оказалось эффективным методом решения проблем, за что сотрудник был поощрен премией. Однако Григоренко подчеркнул, что лояльность к технологиям не означает индульгенции: так, за самовольный пропуск работы и отъезд на отдых он бы уволил без колебаний.

Костин отметил, что современные молодые люди все чаще выбирают неполную рабочую неделю. Раньше он считал такой подход неприемлемым для мужчины, но теперь пересмотрел взгляды, а в его банке уже есть сотрудники с гибким графиком.

Оценивая стереотипы о "зумерах" (родившихся после 2000 года), Костин назвал их "условными". Он отметил, что цифровая эпоха изменила способ восприятия информации: молодежи проще работать с короткими данными, к тому же нельзя приписывать всем представителям одного поколения одинаковые черты, так как каждый человек индивидуален. В целом рассуждения этих официальных лиц были скорее комплиментарными для молодежи.