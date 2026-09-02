Трамп пригрозил стереть Иран с карты мира

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану стереть его с карты мира в случае, если Тегеран решится на ответные меры после новых американских атак. В эфире Fox News глава Белого дома заявил, что третья попытка иранской стороны нанести удар по объектам США обернется для них катастрофическими последствиями - "они будут полностью стерты как страна".

Ранее в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) выступили с резкой критикой действий Вашингтона, пообещав отомстить за новые удары. И, по данным агентства Fars, Иран уже начал обстреливать американские позиции.

Накануне США нанесли массированные удары по ряду иранских городов вдоль южного побережья. Как заявили в Центральном командовании США, новые атаки были предприняты в качестве превентивной меры после серии атак КСИР на суда и военнослужащих США в регионе.

Как сообщалось, Белый дом рассматривает возможность возобновления масштабных военных операций против Ирана в районе Ормузского пролива из-за опасений, что Тегеран активно восстанавливает свои возможности для атак на американские корабли и авиацию. При этом высшее военное руководство предупредило руководство Пентагона, что продолжение крупномасштабных военных действий против Ирана крайне нецелесообразно и подрывает обороноспособность США в других регионах. Длительный конфликт истощил когда-то казавшиеся бесконечными запасы.