В ЯНАО число природных пожаров за сутки сократилось с 45 до 14

На Ямале продолжается устойчивое снижение числа природных пожаров. По данным департамента гражданской защиты ЯНАО, на утро 2 сентября в округе действуют 14 возгораний — в три раза меньше, чем накануне, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

За прошедшие сутки ликвидировано 24 пожара на площади 98 182 гектара. Оставшиеся очаги зафиксированы в Красноселькупском, Надымском, Пуровском и Шурышкарском районах. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 198 220 гектаров.

В тушении задействованы 622 специалиста. За весь пожароопасный сезон 2026 года в округе зарегистрировано 887 природных пожаров, общая площадь возгораний достигла 777 080 гектаров. Благодаря усилиям лесопожарных служб и благоприятным погодным условиям активных очагов становится значительно меньше.