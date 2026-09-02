ФСБ рассекретила архивы о зверствах нацистов в Чистяково

ФСБ рассекретила архивы о зверствах нацистов в Чистяково (сейчас Торез) в день освобождения города 2 сентября. Документы рассказывают, как оккупанты убивали мирных жителей и угоняли людей в Германию, пишут "Известия".

Гитлеровцы расстреляли 577 человек - 535 мужчин, 30 женщин и 12 детей. Почти 4 тысячи человек подверглись пыткам. В рабство в Германию угнали 9657 человек - мужчин, женщин и детей.

Оккупанты организовали лагерь для военнопленных, выселив из домов более 3 тысяч местных жителей. Через него прошло свыше 4 тысяч красноармейцев, из которых более 6 тысяч погибли от пыток, голода и расстрелов. Больных оставляли умирать от холода и голода.

Также ФСБ обнародовала данные о пособнике нацистов Стадницком - начальнике полиции Иловайска. Он лично арестовывал, пытал и передавал людей в гестапо для казни.