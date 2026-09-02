Депутаты Вихарев и Брозовский провели кинопоказ для многодетных семей с Эльмаша

Депутаты гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев и свердловского заксобрания Вячеслав Брозовский устроили кинопоказ для многодетных семей с Эльмаша. Об этом Алексей Вихарев рассказал в своих социальных сетях.

В кино дети пришли с родителями и бабушками.

"Всех поздравили с началом нового учебного года. Детям пожелали успехов в учебе", - написал Алексей Вихарев.

Напомним, что ранее депутат помог семье из Ирбита с шестью детьми собраться в школу. Вместо испорченных затоплением школьных принадлежностей, ученикам были переданы новые рабочие тетради и канцелярия.