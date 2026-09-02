В домах Екатеринбурга опять исчезла горячая и холодная вода

В домах жителей Екатеринбурга вновь исчезла как холодная, так и горячая вода.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в связи с технологическим повреждением МУП "Водоканал" временно ограничил подачу холодной воды в микрорайонах Уралмаш, Эльмаш, Сортировка, частично в Пионерском и на ВИЗе. По данным мэрии, специалисты предприятия приступили к восстановительным работам и планировали завершить их сегодня к полуночи. Удалось ли устранить повреждение – неизвестно.

В пресс-службе Свердловского филиала "Т Плюс" сообщили, что "Водоканал" снизил поставку холодной воды на Академическую и Ново-Свердловскую ТЭЦ и полностью прекратил на Свердловскую ТЭЦ.

"Мы вынуждены ограничить подачу горячей воды жителям следующих микрорайонов: Вторчермет, Эльмаш, Вокзальный, Заречный, ВИЗ, Юго-Западный, Широкая речка, Центр и города Верхняя Пышма. Возобновить горячее водоснабжение мы сможем после завершения ремонтных работ специалистами "Водоканала" и подачи холодной воды на ТЭЦ и котельные", - заявили в компании.

Напомним, в августе половина Екатеринбурга две недели оставалась без горячей воды. Причиной кризиса стало состояние холодной воды. По версии администрации, аномальные осадки привели к смыву с водосборной территории загрязняющих веществ и подъему донных отложений. В результате на Западной фильтровальной станции вышли из строя сразу восемь фильтров.

Стоит отметить, что уже 11 сентября в городе начинается Международный фестиваль молодежи, на который поступили заявки из 150 стран мира.