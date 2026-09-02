02 Сентября 2026
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Jason Lee

США заявили, что Китай заблокировал совместное коммюнике по итогам заседания G20

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Китай стал единственной страной G20, отказавшейся поддержать совместное коммюнике по итогам встречи министров финансов и управляющих центральными банками "двадцатки" в городе Эшвилл.

Как уточнил министр во время пресс-конференции, достичь полного консенсуса не удалось. "Страной, выступившей против, стала Китайская Народная Республика", - приводит слова Бессента РИА Новости.

Он уточнил, что Вашингтон выпустит собственное заявление как председатель состоявшегося заседания глав финансовых ведомств.

Как сообщалось, основные разногласия касаются формулировок по реструктуризации суверенных долгов и глобальному торговому дисбалансу. «Мы по-настоящему упорно работаем над коммюнике, но мы хотим, чтобы в нем были отражены интересы США и приоритеты в соответствии с принципом вашингтонской администрации America First ("Америка прежде всего"), - заявила замглавы Минфина США по международным делам Эрин Браун Reuters.

Ранее сообщалось, что участие министра финансов РФ Антона Силуанова в саммите G20 в США вызвало недовольство европейских союзников Вашингтона. The New York Times пишет, что участие Силуанова размыло повестку встречи. Несколько часов ушло на споры о России. Многие узнали о присутствии Силуанова только по факту, заранее им ничего не сказали. Минфин США пояснил, что решение принимал Белый дом.

Теги: США, Китай, G20, Бессент


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