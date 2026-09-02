В Свердловской области рабочий погиб при прокладке канализационных сетей

Свердловская прокуратура проводит проверку в связи с гибелью работника во время прокладки канализационных сетей.

Как сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства, трагедия произошла 28 августа в селе Сипавское Каменского района. Двух рабочих подрядной организации ООО "Виаком Сервис " при работе на ул. Гагарина завалило грунтом: один смог выбраться, а второй - мужчина 1985 г.р. - погиб на месте.

Прокуратура намерена выяснить, соблюдались ли подрядной организацией требования законодательства об охране труда. Будет установлено должностное лицо, ответственное за соблюдение техники безопасности при проведении работ.

Кроме того, при проверке станет ясно, был ли погибший официально трудоустроен в организации или привлечен к работам на основании гражданско-правового договора.



По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.