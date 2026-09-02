Часть стран ЕС хочет отменить право вето

ЕС, возможно, стоит на пороге серьезных перемен в системе управления. Коалиция из 11 стран, включая Германию и Францию, настаивает на пересмотре правил голосования по вопросам внешней политики. Цель — уйти от принципа единогласия, который позволяет любому государству-члену накладывать вето на инициативы.

Читайте также: Страны ЕС намерены ограничить право вето новых членов

По мнению подписантов, текущая система делает ЕС неповоротливым перед лицом глобальных вызовов. В качестве альтернативы предлагается модель квалифицированного большинства. В документе прописаны конкретные рекомендации: отказ от "торговли" интересами при голосовании и требование четкой аргументации в случае блокировки решений.

Эксперты связывают эту инициативу с позицией Венгрии, которая систематически препятствовала выделению помощи Киеву при премьерстве Виктора Орбана, пишет Euronews. В европейских структурах уже прорабатываются сценарии, ограничивающие влияние отдельных стран на общую политику. В частности, рассматриваются варианты временного лишения права вето для новых участников союза, чтобы избежать "паралича" принятия решений в будущем. При этом инициатива в значительной степени может подорвать основополагающий принцип ЕС, когда страна может заблокировать не устраивающее ее решение.

Письмо подписали: Германия, Франция, Австрия, Дания, Бельгия, Финляндия, Люксембург, Нидерланды, Румыния, Испания, Швеция.