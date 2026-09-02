Силуанов поссорил США и ЕС

Участие министра финансов РФ Антона Силуанова в саммите G20 в США вызвало недовольство европейских союзников Вашингтона. Как пишет Politico, приглашение обнажило новые разногласия внутри западного блока.

Силуанов провел встречу с главой Минфина США Скоттом Бессентом. По данным Reuters, американский министр исключил возможность каких-либо сделок с Москвой до окончания украинского кризиса. Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в своем стиле, заявив, что умеет находить общий язык с любыми оппонентами и в этом его успех.

Для Силуанова это был первый визит с апреля 2022 года, когда его присутствие вызвало демарш со стороны министра Джанет Йеллен. На этот раз протест выразили европейцы: министр финансов Германии Ларс Клингбайль отказался фотографироваться с российским коллегой и публично призвал его к завершению боевых действий. В результате российская делегация была исключена из протокольной фотосессии, так как европейцы пригрозили вообще отказаться от участия.

The New York Times пишет, что участие Силуанова размыло повестку встречи. Несколько часов ушло на споры о России. Многие узнали о присутствии Силуанова только по факту, заранее им ничего не сказали. Минфин США пояснил, что решение принимал Белый дом.

Несмотря на протесты Европы, в Вашингтоне назвали диалог с Силуановым продуктивным. Однако заявления носили слишком общий характер.