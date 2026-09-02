На Урале в День знаний 9-классник надышался газа и погиб

На Среднем Урале в День знаний погиб подросток. Прокуратура проводит проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, предварительно установлено, что днем 1 сентября подросток находился на территории гаражного массива в Карпинске, где вдыхал пары газа. Впоследствии он потерял сознание, а прибывшие врачи "скорой помощи" констатировали его смерть.

Известно, что погибший воспитывался в неполной семье, обучался в 9-м классе и на текущую дату на учете в органах системы профилактики не состоял. Сейчас прокуратура проводит проверку.

Следственный комитет возбудил дело по факту ЧП. Как сообщили Накануне.RU в региональном СКР, речь идет о части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Выясняются все обстоятельства. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.