02 Сентября 2026
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Политика В бывшем СССР
Фото: Александр Патрин / ТАСС

Пашинян: Армения отказалась от идеи референдума

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не планирует проводить референдум о выборе между ЕАЭС и ЕС. Он и не планировался и ранее. Об этом он сказал президенту РФ Владимиру Путину.
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По его словам, само принятие закона о евроинтеграции поставило точку в этом вопросе. Механизм референдума был запасным вариантом на случай, если бы парламент не принял закон. Но так как закон принят, то людей спрашивать теперь никто не собирается.

Путин отметил, что старт процедуры вступления в ЕС автоматически означает выход из ЕАЭС, и Москве важно понимать дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества. Он призвал все-таки спросить граждан Армении, где они хотят быть.

Интересно, что сам Пашинян признает невозможность одновременного членства в двух объединениях, но называет укрепление сотрудничества с остальными странами ЕАЭС важным приоритетом. Фактически Пашинян хочет сидеть на двух стульях - вступать в ЕС и быть членом ЕАЭС, но выходить из последнего сам не собирается, пока Армению не исключат, чтобы инициатором этого выглядела Россия.

Парламент Армении в марте 2025 года принял закон о начале процесса вступления в ЕС. При этом ЕС не ничего не обещает Армении относительно вступления. В Кремле недавно напомнили Еревану опыт других стран, которые десятилетиями ждут членства в ЕС уже после подачи заявки.

Теги: Пашинян, референдум, Армения


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