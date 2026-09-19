Диверсия на Дальнем Востоке: кабели Ростелекома перерубили в день выборов

На Дальнем Востоке дважды повредили магистральные волоконно-оптические линии связи. В пресс-службе "Ростелекома" рассказали об этом "Ъ", а глава компании Михаил Осеевский назвал происшествие заранее спланированной диверсией, цель которой - сорвать выборы.

Первый раз линию связи между Холмском и Томари в Сахалинской области оборвали около 15:00 по местному времени (08:00 мск) - кто-то спилил опору. Примерно через два часа ремонтные бригады нашли перерубленный в нескольких местах кабель между Селихино и Ягодным в Хабаровском крае. Из-за этого в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае, а также частично в Хабаровском крае и Чукотке на время ухудшился интернет. Но примерно через час связь восстановили по резервным каналам.

Осеевский заявил: "Мы столкнулись с очередной беспрецедентной попыткой помешать проведению выборов, которую рассматриваем как организованную диверсию. Как и все другие попытки, эта оказалась безуспешной".

В Министерстве связи и цифрового развития также подтверждают, что голосование идет в штатном режиме.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала инцидент на избирательном участке № 62 в Республике Коми, где обнаружили около 50 бюллетеней с уже проставленными отметками за одну из партий.