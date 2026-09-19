Путин запустил эксперимент с беспилотным транспортом в четырех регионах

Президент Владимир Путин поручил запустить пилотный проект автономного пассажирского транспорта в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и на Сахалине. Указ опубликовали на сайте Кремля.

Тестировать беспилотные перевозки будут в Татарстане, Сахалинской области, Москве и Петербурге. Президент отдельно указал, что нужно предусмотреть возможность привлекать к работе в качестве операторов ветеранов боевых действий, получивших инвалидность. Первый отчет о ходе проекта ответственные должны сдать до 15 января следующего года.

Еще одно поручение - проработать использование биометрической системы из мессенджера "Макс" для оплаты проезда. Если технологию внедрят, у пассажиров появится еще один способ платить за поездку без наличных и карты. Доклад по этому направлению нужно подготовить до 25 декабря 2026 года, а потом отчитываться каждые полгода.

Сообщалось, что правительство выделит 3,5 млрд рублей на реконструкцию дороги от Перевального до Алушты - она связывает трассу "Таврида" с черноморским побережьем; об этом сообщил премьер‑министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.