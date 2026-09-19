Кита выбросило на берег в Ливадии: службы решают судьбу туши

В поселке Ливадия Приморского края к берегу прибило тушу мертвого кита. Новость быстро разошлась в соцсетях, а в тот же день диспетчеры Находки получили официальный сигнал. К ситуации подключилось региональное управление Роспотребнадзора, сообщает "РГ".

Сейчас ведомства решают, как поступить с тушей. Задача срочная: Ливадия - популярное туристическое место, и благодаря теплой осенней погоде на пляжах до сих пор много отдыхающих.

Ученые предупреждают о рисках: при разложении туши в воду попадет много трупного яда - это может серьезно навредить экосистеме. Кроме того, по округе распространится стойкий неприятный запах. При этом местная фауна - птицы, рыбы, крабы и другие обитатели - не сможет быстро переработать такой объем биомассы.