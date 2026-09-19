14 участков в ЛНР остались без основного питания в день выборов

В Луганской Народной Республике 14 избирательных участков работают от резервных генераторов. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Марианна Сумская, ее слова приводит ТАСС.

"К сожалению, враг не оставляет попытки дестабилизировать ситуацию, и 14 избирательных участков у нас переведены на резервное энергоснабжение", - рассказала она журналистам.

Еще 15 сентября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обвинил украинскую армию в "энергоциде" против жителей России. Дипломат заявил, что удары по энергетическим объектам зафиксировали сразу в шести регионах. Среди них - Белгородская, Запорожская и Курская области, ЛНР, Краснодарский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.