Во Владивостоке массово обесточили дома

В Первореченском районе Владивостока произошло аварийное отключение электричества. По данным регионального управления МЧС, свет пропал в 137 многоквартирных домах. В них живет около 21 тысячи человек - столько же, сколько в небольшом городе.

Экстренные службы узнали о происшествии в 10:34 по местному времени (03:34 по московскому). Прокуратура Приморского края установила, что причина - повреждение сразу нескольких линий на подстанции "2 Речка": фидеров Ф-11, Ф-12, Ф-14, Ф-8 и Ф-9. Именно одновременный выход из строя такого числа линий привел к широкому охвату территории.

Дальневосточная распределительная сетевая компания отреагировала быстро: к 11:56 по местному времени (04:56 по мск) электричество вернули большинству потребителей. Прокуратура взяла под контроль восстановительные работы и следит, чтобы устранение последствий аварии завершилось в полном объеме.