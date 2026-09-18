Освобождение Константиновки создаст плацдарм для освобождения славянско-краматорской агломерации

Освобождение Константиновки позволяет создать плацдарм для дальнейшего освобождения славянско-краматорской агломерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командира спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенанта Апты Алаудинова.

"На том направлении наши подразделения Министерства обороны Российской Федерации действительно ведут бои с очень хорошими результатами. В последнее время мы видим, что противник там несет большие потери, как в человеческом ресурсе, так и в территориях. Взятие Константиновки, я считаю, сыграло очень сильно на руку нашим подразделениям, став хорошим плацдармом для дальнейшего продвижения уже в направлении вышеуказанных городов", - сказал Алаудинов, отвечая на вопрос, как он оценивает успехи ВС РФ в районе Славянска и Краматорска.

Он добавил, что не стоит ожидать быстрых успехов на данном направлении, потому что агломерация считается самым укрепленным районом ВСУ, в который вводится очень большое количество резервов ВСУ.