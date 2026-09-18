Телефонные мошенники проникли в квартиру петербурженки и силой требовали перевести деньги.

Телефонные мошенники проникли в квартиру петербурженки и силой требовали перевести деньги, сообщает Baza.

26-летняя девушка около месяца находилась под прицелом аферистов – они регулярно ей звонили и оказывали психологическое давление. Петербурженка не шла на уловки злоумышленников, но девушку не оставили в покое и отправили к ней домой псевдокурьера. Под руководством куратора он требовал перевести более 100 тыс. рублей.

Т-Банк приостановил подозрительную операцию, а сотрудник отдела безопасности связался с клиенткой, чтобы выяснить обстоятельства перевода. Услышав дрожащий голос девушки, крики и просьбы о помощи, сотрудник банка вызвал полицию.

Курьер попытался скрыться, но правоохранители задержали его по горячим следам. Перевод девушка совершить не успела.