Эксперт: Спокойный ход избирательной кампании в Костромской области говорит о политической устойчивости региона

Костромская область традиционно считается регионом стабильным с высокой долей консервативного электората, отметил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, комментируя ход выборной кампании в регионе. Он подчеркнул, что по тому, в какой атмосфере проходит избирательная кампания, можно судить о политической устойчивости региона.

"В этом политическом сезоне здесь не было сенсаций. Никого из политических акторов не снимали. Не было давления на оппозицию в виде внезапно возникших уголовных дел и административных производств. Не было замечено применение "чёрного" пиара. Однако, практически все зарегистрированные кандидаты проявили агитационную активность в соответствии с личными амбициями и финансовым ресурсом. Еще недавно такое течение избирательного процесса могло свидетельствовать о незаинтересованности партий и кандидатов, о малом интересе к ходу кампании со стороны избирателя. Но в нынешних условиях это показатель того, что политическое русло региона достаточно стабильно. Потому что в области нет субъектов политического процесса, которые были бы заинтересованы это русло "взрывать". И тот факт, что в первый день голосования не было зарегистрировано жалоб и нарушений, только подтверждает эту стабильность", - рассказал Алексей Мухин.

В Костромской области проходят 10 избирательных кампаний: выборы в Госдуму, а также в 9 муниципалитетах жители выбирают депутатов в местные представительные органы власти. Организацию выборов обеспечивают более 4,5 тысяч членов избирательных комиссий разных уровней. Наблюдение на выборах осуществляют более 1,5 тысяч наблюдателей. 1200 из них - независимые представители от общественной палаты. Все УИКи полностью обеспечены технологическим оборудованием, транспортом, сейфами, компьютерной техникой, телефонной связью, резервными источниками питания, средствами видеофиксации. Все УИКи полностью обеспечены технологическим оборудованием, транспортом, сейфами, компьютерной техникой, телефонной связью, резервными источниками питания, средствами видеофиксации.

"Выборы проходят в спокойном режиме. Все идет четко, скоординировано, по плану. Накануне вечером на одном из участков возникли проблемы коммунального характера - прорвало трубы, также были отключения электричества. Но к утру все вопросы были устранены, голосование началось штатно. На высоком уровне безопасность, все силы и средства готовы к немедленному реагированию на случай нештатных ситуаций", - отметила председатель избирательной комиссии Костромской области Марина Ерофеева.

Глава региона Сергей Ситников проголосовал в образовательном центре в поселке Волжский. Вместе с супругой он приехал к открытию избирательного участка. Это уже привычка, рассказал глава региона.

"Голосую, как только открываются участки. Во-первых, привычка такая сложилась. Во-вторых, рабочий день формально начинается в девять, а на самом деле – раньше, и когда он закончится, пока не понятно. В выходные, к сожалению, так же. Поэтому утром есть время исполнить свой долг – и на службу", – отметил Сергей Ситников.