На территориях Среднего Урала введен режим ЧС из-за последствий паводков

На территориях сельхозземель в 37 муниципалитетах Свердловской области введен режим чрезвычайно ситуации регионального характера. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Денис Паслер. Документ поддержит землевладельцев, пострадавших из-за переувлажнения почвы в полях после паводков, даст им возможность претендовать на страховые выплаты за потерянный урожай и избежать штрафов и возврата бюджетных субсидий из-за низкого урожая.

"Те, кто занимается сельским хозяйством, обратились за поддержкой, мы обсуждали необходимые решения, в том числе связанные с нормативным документом региона по принятию режима ЧС на территории тех муниципалитетов, где произошло переувлажнение почвы. Так аграрии смогут претендовать на страховые выплаты за потерянный урожай. С селянами мы в постоянном диалоге, всего в 2026 году они получат поддержку порядка 5 миллиардов рублей, мы отдадим их в полном объеме, а с учетом сложностей и природных условий никаких санкций не будет", – подчеркнул Денис Паслер.

Министр промышленного комплекса и потребительского рынка региона Анна Кузнецова будет координировать работы по ликвидации ЧС. В распоряжении также представлен план по устранению последствий переувлажнения почвы в полях.