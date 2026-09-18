"Ничего особенного": в Звездном городке проголосовали в скафандре

В Звездном городке Москвы молодой человек пришел голосовать в костюме космонавта - фото с участка N 708 опубликовали в канале Мособлизбиркома в "Максе". В комитете прокомментировали просто: "Ничего особенного. Просто избиратель в Звездном городке".

18 сентября в Московской области заработали почти 4 тысячи постоянных избирательных участков. Еще более 50 временных пунктов открыли в аэропортах, больницах и СИЗО - чтобы проголосовать смогли как можно больше жителей региона.

Ранее президент России Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы. Сделал он это онлайн из Кремля.