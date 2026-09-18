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Политика Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов проголосовал на выборах в Государственную Думу РФ и Думу Астраханской области

В Астраханской области, как и по всей стране, сегодня стартовало голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва. Также в регионе проходят выборы депутатов Думы Астраханской области восьмого созыва и депутатов ряда представительных органов муниципальных образований.

Голосование будет проходить в течение трех дней: 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки в регионе работают с 8 до 20 часов.

Спикер регионального парламента Игорь Мартынов одним из первых исполнил свой гражданский долг, принял участие в голосовании.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Председатель областной Думы отдал свой голос на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и депутатов Думы Астраханской области восьмого созыва на избирательном участке № 249, который располагается в детской школе искусств имени Марии Максаковой.

Игорь Мартынов отметил высокую явку избирателей и слаженную работу членов участковой избирательной комиссии. И призвал всех жителей Астраханской области исполнить свой гражданский долг, ответственно подойти к своему выбору.

(2026)|Фото: astrobl.ru

«Каждый наш голос — это реальный вклад в будущее Астраханской области и всей страны. Выборы определяют вектор развития нашего региона на годы вперед: от качества дорог и благоустройства дворов до поддержки наших промышленных предприятий и социальной сферы. Выборы это не формальная процедура или право, закрепленное Конституцией РФ, а прямая возможность каждого жителя повлиять на принимаемые решения. Очень важно проявить свою личную ответственность, прийти на участки и сделать осознанный выбор», — подчеркнул Игорь Мартынов.

Теги: игорь мартынов, голосование, дума астраханской области, выборы


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