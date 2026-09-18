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Политика Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в голосовании - "Уверен, что голос каждого имеет значение"

В первый день выборов губернатор Игорь Бабушкин посетил избирательный участок, расположенный в Астраханской государственной филармонии, и отдал свой голос. Жителям региона предстоит избрать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и Думы Астраханской области восьмого созыва. В ряде муниципальных образований также проходят выборы депутатов представительных органов местного самоуправления.

«Выборы — важный этап в жизни нашей страны. Сегодня мы определяем, как она будет развиваться в дальнейшем. Уверен, что голос каждого имеет значение. Призываю астраханцев найти время и в один из трёх дней голосования прийти на избирательные участки, чтобы сделать выбор в пользу нашего общего будущего», — отметил Игорь Бабушкин.

(2026)|Фото: astrobl.ru

В Астраханской области открыты 576 избирательных участков. В каждый из трёх дней голосования они работают с 08:00 до 20:00 по местному времени. За ходом избирательного процесса следят более 1300 наблюдателей. В работе также задействованы представители Общественной палаты Астраханской области, юристы, эксперты и журналисты.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Кроме того, на базе института «Платформа» в Астрахани работает региональный общественный штаб по наблюдению за выборами. Благодаря системе видеонаблюдения специалисты могут следить за ситуацией на избирательных участках и оперативно реагировать на возможные обращения. Центр общественного наблюдения продолжит работу до завершения подсчёта голосов 20 сентября.

(2026)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, голосование, выборы, губернатор астраханской области


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