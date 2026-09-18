Артем Жога проголосовал за кандидатов Госдумы вместе с участниками СВО

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога проголосовал на выборах за кандидатов в Госдуму. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Жога посетил избирательный участок в 354-м окружном военном клиническом госпитале ЦВО Министерства обороны РФ в Екатеринбурге. Там же голосуют врачи и бойцы СВО, проходящие лечение после ранений, полученных в зоне специальной военной операции.

"Общая задача всех жителей заключается в том, чтобы своим голосом определить будущее страны и поддержать ее развитие. Я традиционно голосую в первый день: в такой важный период необходимо помнить о своем гражданском долге и ни в коем случае не пренебрегать им", - отметил полпред.

Напомним, что выборы в Госдуму, заксобрание Свердловской области и местные думы проходят 18, 19 и 20 сентября.