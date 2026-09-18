СМИ: Нынешний король Англии радовался, когда умерла принцесса Диана

В Англии стало известно, что нынешний король страны Карл III радовался, когда в 1997 г. умерла его бывшая жена принцесса Диана.

Про это написал брат принцессы, граф Чарльз Спенсер, в книге "Лебединая песня: Диана, моя сестра" (Swan Song: Diana, My Sister). По утверждению Спенсера, в голосе принца Чарльза, позвонившего ему после смерти Дианы, чувствовалось "головокружительное ликование", свойственное "победителю лотереи". Брат принцессы утверждает, что голос будущего монарха звучал "удивительно буднично, учитывая масштаб трагедии", пишет ТАСС.

Диана была супругой тогда ещё принца Уэльского Чарльза 15 лет, в 1981-96 гг. Она погибла 31 августа 1997 г. под парижским мостом Альма.