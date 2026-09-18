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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Депутат Смолин: В 2027 году учителя станут еще беднее, Минфин подтвердил

Еще в 2024 году Конституционный суд РФ обязал довести базовый оклад учителя на ставку до уровня МРОТ, однако почти по всех регионах оклады по-прежнему значительно ниже, а единое образовательное пространство по факту отсутствует. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин, анализируя ответ Минфина.
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Сейчас в 40% регионов оклад ниже половины МРОТ и только в 10 - выше. Так, в родной для депутата Омской области базовый оклад учителя - жалкие 10 550 рублей. После обещанного повышения он составит 12 тыс. Поэтому и учителями мало кто хочет работать.

В своем ответе Минфин указал, что бюджетные расходы на зарплаты бюджетников вырастут в 2027 году лишь на 4%, что ниже даже официальной инфляции (5,59%). Фактически это означает снижение реальных доходов учителей, отмечает депутат. Правительство просто перекладывает ответственность на регионы, утверждая, что выделяемой помощи достаточно. Регионы же говорят, что у них нет денег.

"Самое важное в финале ответа, если перевести на русский: это не наша проблема, — говорит нам Правительство. <...> Парадокс заключается в том, что я, депутат от оппозиционной фракции, забочусь об исполнении указов президента гораздо больше всех вместе взятых депутатов от партии власти", — заявил Смолин.

Сейчас средняя зарплата учителя на ставку составляет около 45 тыс. рублей до вычета налогов.

Теги: Олег Смолин, учителя, зарплата, МРОТ


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