У петербургской пенсионерки дома нашли схрон оружия на 2000 патронов

В Приморском районе Петербурга полиция нашла у 65‑летней пенсионерки большой арсенал оружия. Обыск прошел 10 сентября в рамках уголовного дела.

Полицейские забрали два предмета, похожих на гранаты, 18 деталей, которые могут быть частями оружия, две предполагаемые винтовки, предмет вроде ружья, 2152 патрона и банку с порохом.

Эксперты проверили находки и выяснили: 75 патронов калибра 7,62 мм можно использовать для стрельбы, а одна из винтовок - это винтовка Мосина, она считается нарезным огнестрельным оружием. Еще 256,7 г бездымного пороха признали метательным взрывчатым веществом.

В МВД отметили, что на изъятое оружие у женщины не было разрешений. Следователи завели два уголовных дела: по ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов) и по ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ).

Ранее в екатеринбургском аэропорту Кольцово таможенники изъяли 121 нож (62 - в рюкзаке одного пассажира, 59 - в сумках второго), прибывших из Узбекистана: партия весом 23,5 кг не была задекларирована, а 15 ножей экспертиза признала холодным оружием - это кустарные копии узбекских "Пчак" с орнаментами, но без маркировки.