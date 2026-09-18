Свердловские власти обещают награду акушерам-гинекологам, отговорившим пациентку от аборта

Акушеров-гинекологов на Среднем Урале будут награждать за успешное доабортное консультирование и сохранение беременности у пациентки. Об этом заявила замгубернатора, министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

"Обучение докторов в рамках доабортной консультации выходит далеко за рамки медицины — здесь нужна эмпатия. Не все специалисты могут проводить такие консультации, поэтому в каждой женской консультации мы готовим несколько врачей", — рассказала Савинова в эфире программы "Открытый диалог на ОТВ".

По ее словам, специалистам, справившимся со своей задачей, будут вручать знак "Врач-созидатель".

Министр отметила, что на сегодняшний день после доабортивного консультирования беременность сохраняют 28% женщин, хотя раньше этот показатель оставался на отметке в 19%. Есть и врачи, доля отказов от абортов у которых достигает 70%. В конце года министр здравоохранения региона планирует встретиться с акушерами-гинекологами, чтобы лично обозначить их непосредственную роль в улучшении демографической ситуации.