"Любовь в каждой пачке" обернулась иском на 132 млн рублей для "Магнита"

Нидерландская компания Minikim Holland B.V., которой принадлежит бренд Love is, подала иск к АО "Тандер" (сеть "Магнит") и ООО "Московский картофель" в Арбитражный суд Калужской области. Правообладатель требует взыскать 132,1 млн рублей, пишет РБК.

Причина - рекламная акция "Любовь в каждой пачке", которую компании провели к 14 февраля. Захар Назаренко, гендиректор агентства Megalicense (официальный представитель бренда Love is), рассказал "Коммерсантъ", что ответчики использовали изображение влюбленных мальчика и девочки - узнаваемый символ Love is - "сходное до степени смешения", но не получили лицензию на копирайт.

Назаренко уточнил, что Megalicense готов был договориться с "Московским картофелем", но компания заявила, что не заинтересована в урегулировании.

В "Магните" подтвердили, что знают об иске, но комментировать детали судебного процесса сочли преждевременным.

В акции участвовали рифленые чипсы со вкусом стейка на углях в трюфельном соусе и со вкусом атлантического лосося в сливочном соусе.