До 20 "падающих звезд" в час: россиян ждет пик метеорного потока Ориониды

Россияне смогут увидеть до 20 "падающих звезд" в час - пик метеорного потока Ориониды придется на 21 октября. Об этом рассказал "Weekend" Сергей Веселков, руководитель обсерватории Университета Решетнева в Красноярске.

Ориониды - поток умеренной активности, иногда он дает резкие всплески. Его источник - созвездие Ориона: оно хорошо заметно на ночном небе и лежит недалеко от небесного экватора.

Еще одно событие ждет любителей астрономии в начале октября: 4 октября Сатурн вступит в противостояние - встанет напротив Солнца. Тогда планета будет максимально яркой в созвездии Кита и останется видна всю ночь. Это лучшее время, чтобы понаблюдать за Сатурном и сделать снимки.

Ранее специалисты NASA нашли на Луне новый крупный кратер - его обнаружил астроном Роберт Вагнер, изучая спутниковые снимки: воронка диаметром 222 метра появилась из‑за удара космического тела размером 10-20 метров в апреле или мае 2024 года.