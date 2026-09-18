Игорь Седов провёл профориентационную беседу «Выбор будущего» для астраханских школьников

Председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов провёл профориентационную беседу «Выбор будущего» для девятиклассников школы № 21.

Парламентарий поговорил с ребятами о том, что такое гражданская позиция, о том, как подойти осознанно к выбору профессии, на что важно обращать внимание и как найти правильное, подходящее направление.

Беседа получилась очень живой и дружелюбной: девятиклассники активно отвечали на вопросы спикера городского парламента и даже делились с ним своими знаниями из школьной программы.

После встречи обучающиеся 8 класса под руководством педагога дополнительного образования Аэлиты Корчинской провели для Игоря Юрьевича полноценную экскурсию по залам школьного музея, а ученик Матвей Шмаков с большим интересом и ответственностью рассказал про экспозиции, посвящённые героям СВО.