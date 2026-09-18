Подросток устроил расстрел в школе на Филиппинах

В городе Банга в филиппинской провинции Южный Котабато школьник открыл стрельбу в Национальной средней школе. Погибли три человека, включая самого нападавшего: после стрельбы он застрелился. Об этом рассказал мэр города Альберт Паленсия, пишет "Ъ".

Еще восемь человек получили ранения, четверо из них - в критическом состоянии. Все погибшие и пострадавшие - несовершеннолетние.

Ранее в Жуковке Московской области на парковке ресторана "Марани" произошла перестрелка: двое охранников - 38‑летний мужчина из Курской области и 28‑летний из Брянска - приехали на встречу с другой компанией, разговор не сложился, и один из них достал пистолет.