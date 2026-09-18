Светлана Иванова стала модератором рабочей сессии TNF для участников из регионов России и Беларуси

20 Сентября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем приезжали посланники Трампа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Тюменская область
Фото: duma.tyumen-city.ru

Светлана Иванова стала модератором рабочей сессии TNF для участников из регионов России и Беларуси

В этом году Тюменская городская Дума стала организатором одной из ключевых сессий трека «Люди» на площадке Международного промышленно-энергетического форума TNF-2026 — главного делового события нефтегазовой отрасли. Модератором сессии выступали Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.

Участниками форума стали делегаты из Челябинска, Кургана, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, в сессии принимали участие депутаты Тюменской гордумы, представители бизнес-сообщества России и Беларуси, промышленных предприятий, ТЭК, малого и среднего бизнеса, общественных институтов, студенты и журналисты.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Рабочая сессия на тему «Развивая и поддерживая комфортную бизнес-среду на муниципальном уровне, создаем драйверы экономического роста страны» прошла в зале «Тюмень» Тюменского технопарка. 

"Мы встречаемся в Тюмени — в городе, который по праву считается нефтегазовой столицей России и сердцем одного из самых динамично развивающихся регионов страны. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить важнейшую тему — как на муниципальном уровне создать условия, при которых бизнес не выживает, а развивается, создает рабочие места и становится драйвером экономического роста", — подчеркнула, открывая сессию, Светлана Иванова.

Первым спикером стал депутат Тюменской областной Думы, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Эдуард Омаров.

Он представил информацию о факторах успешности муниципалитета, среди которых инициатива самой территории по созданию и развитию местного бизнес-сообщества, избрание лидера из числа предпринимателей, пользующегося авторитетом и у бизнеса, и у власти, а также регулярные встречи местных предпринимателей с крупными предприятиями региона на территории муниципалитета.

Председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков рассказал о практике предоставления льгот по земельному налогу, созданию перечня муниципального имущества для передачи инвесторам. Сообщил, что в городе действует рассрочка на приобретение арендуемого имущества.

Заместитель председателя Курганской областной Думы Игорь Прозоров отметил, что в результате совместной работы органов власти и промышленников в 2024–2025 годах Курганская область занимала 1 место в РФ по индексу промышленного производства.

О работе Ассоциации машиностроителей Тюменской области и взаимодействии с органами власти города Тюмени рассказал Радион Хамидуллин, председатель правления ассоциации, генеральный директор АО «Завод СпецАвтоВосток». Он отметил, что сотрудничество объединения с органами власти — это системный и многоплановый процесс, направленный на пользу и бизнесу, и городу.

О цифровых решениях рассказала Любовь Иванова, директор Тюменского, Тобольского, Ишимского филиалов ООО «ДубльГИС». Современные сервисы помогают анализировать территории, планировать маршруты служебного транспорта, интегрировать геоданные в государственные информационные системы, контролировать технику и персонал в реальном времени.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

На правах модератора Светлана Иванова задала персональные вопросы председателю Тобольской городской Думы Михаилу Никитину и председателю Ишимской городской Думы Алексею Ипатенко.

Михаил Никитин представил информацию о главных изменениях в Тобольске за последние 10 лет. Так, благодаря сотрудничеству с компанией СИБУР идет динамичное развитие города - появляются новые общественные пространства, улучшается инфраструктура, повышается качество жизни горожан.

Алексей Ипатенко сообщил, что в 2025 году в Ишиме реализовано 28 инвестиционных проектов, создано 218 новых рабочих мест. В 2026–2027 годы ожидается уже 1,3 млрд инвестиций.

Завершилась рабочая сессия церемонией награждения. Почетные грамоты и Благодарности Тюменской городской Думы за многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство были вручены сотрудникам ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Тюменского индустриального университета и Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа.

"В рамках нашей сессии Тюменская городская Дума отмечает тех, кто создает интеллектуальный и промышленный код города. Благодарю всех участников за содержательный, конструктивный диалог!" — подвела итог мероприятия Светлана Иванова.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Участники сессии отметили, что мероприятие стало важной площадкой для обмена лучшими муниципальными практиками и укрепления межрегионального сотрудничества.

Теги: светлана иванова, сессия TNF, сессия, тюменская городская дума


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети