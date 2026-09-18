Светлана Иванова стала модератором рабочей сессии TNF для участников из регионов России и Беларуси

В этом году Тюменская городская Дума стала организатором одной из ключевых сессий трека «Люди» на площадке Международного промышленно-энергетического форума TNF-2026 — главного делового события нефтегазовой отрасли. Модератором сессии выступали Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.

Участниками форума стали делегаты из Челябинска, Кургана, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, в сессии принимали участие депутаты Тюменской гордумы, представители бизнес-сообщества России и Беларуси, промышленных предприятий, ТЭК, малого и среднего бизнеса, общественных институтов, студенты и журналисты.

Рабочая сессия на тему «Развивая и поддерживая комфортную бизнес-среду на муниципальном уровне, создаем драйверы экономического роста страны» прошла в зале «Тюмень» Тюменского технопарка.

"Мы встречаемся в Тюмени — в городе, который по праву считается нефтегазовой столицей России и сердцем одного из самых динамично развивающихся регионов страны. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить важнейшую тему — как на муниципальном уровне создать условия, при которых бизнес не выживает, а развивается, создает рабочие места и становится драйвером экономического роста", — подчеркнула, открывая сессию, Светлана Иванова.

Первым спикером стал депутат Тюменской областной Думы, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Эдуард Омаров.

Он представил информацию о факторах успешности муниципалитета, среди которых инициатива самой территории по созданию и развитию местного бизнес-сообщества, избрание лидера из числа предпринимателей, пользующегося авторитетом и у бизнеса, и у власти, а также регулярные встречи местных предпринимателей с крупными предприятиями региона на территории муниципалитета.

Председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков рассказал о практике предоставления льгот по земельному налогу, созданию перечня муниципального имущества для передачи инвесторам. Сообщил, что в городе действует рассрочка на приобретение арендуемого имущества.

Заместитель председателя Курганской областной Думы Игорь Прозоров отметил, что в результате совместной работы органов власти и промышленников в 2024–2025 годах Курганская область занимала 1 место в РФ по индексу промышленного производства.

О работе Ассоциации машиностроителей Тюменской области и взаимодействии с органами власти города Тюмени рассказал Радион Хамидуллин, председатель правления ассоциации, генеральный директор АО «Завод СпецАвтоВосток». Он отметил, что сотрудничество объединения с органами власти — это системный и многоплановый процесс, направленный на пользу и бизнесу, и городу.

О цифровых решениях рассказала Любовь Иванова, директор Тюменского, Тобольского, Ишимского филиалов ООО «ДубльГИС». Современные сервисы помогают анализировать территории, планировать маршруты служебного транспорта, интегрировать геоданные в государственные информационные системы, контролировать технику и персонал в реальном времени.

На правах модератора Светлана Иванова задала персональные вопросы председателю Тобольской городской Думы Михаилу Никитину и председателю Ишимской городской Думы Алексею Ипатенко.

Михаил Никитин представил информацию о главных изменениях в Тобольске за последние 10 лет. Так, благодаря сотрудничеству с компанией СИБУР идет динамичное развитие города - появляются новые общественные пространства, улучшается инфраструктура, повышается качество жизни горожан.

Алексей Ипатенко сообщил, что в 2025 году в Ишиме реализовано 28 инвестиционных проектов, создано 218 новых рабочих мест. В 2026–2027 годы ожидается уже 1,3 млрд инвестиций.

Завершилась рабочая сессия церемонией награждения. Почетные грамоты и Благодарности Тюменской городской Думы за многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство были вручены сотрудникам ООО «Газпром ВНИИГАЗ», Тюменского индустриального университета и Тюменского нефтепроводного профессионального колледжа.

"В рамках нашей сессии Тюменская городская Дума отмечает тех, кто создает интеллектуальный и промышленный код города. Благодарю всех участников за содержательный, конструктивный диалог!" — подвела итог мероприятия Светлана Иванова.

Участники сессии отметили, что мероприятие стало важной площадкой для обмена лучшими муниципальными практиками и укрепления межрегионального сотрудничества.