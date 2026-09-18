В Поволжье погибли мать и двое её детей

В Саратовской области, в Калининске, началось расследование обстоятельств смерти матери и двух её детей.

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По данным следствия, трагедия случилась 18 сентября. Из дома, расположенного на улице Коммунистической, в больницу госпитализированы четверо членов одной семьи: 50-летняя женщина и трое несовершеннолетних детей. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина и двое детей 8 и 10 лет умерли.

Третий ребенок находится под наблюдением врачей. По предварительным данным следствия, причиной смерти могло стать пищевое отравление. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление СКР по Саратовской области.