В школах подрабатывают 40 тыс. студентов

В российских школах и колледжах ведут уроки более 40 тыс. студентов, сообщили в Минпросвещения РФ. Цифра озвучена впервые после разрешения студентам подрабатывать учителями. Сколько из них ведут уроки именно в школах, не сообщается.

Эксперимент по преподаванию студентов в школах продлен до 2032 года. Власти рассматривают привлечение студентов как способ закрытия кадрового дефицита. При этом непонятно, как такие студенты могут совмещать работу в школе и учебу в вузе.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что допуском студентов в школы власти показывают, что не собираются существенно поднимать зарплату учителей и серьезно решать проблему острой нехватки педагогических кадров.