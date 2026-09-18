Пасечник: Первые выборы депутатов Госдумы в ЛНР – историческое событие

Глава ЛНР Леонид Пасечник высказался о первых для региона выборах депутатов Госдумы.

"Историческое событие для Луганщины – мы впервые избираем депутатов Госдумы от ЛНР. Это те люди, которые будут представлять интересы жителей на высоком федеральном уровне. Сегодня от каждого жителя республики зависит наше будущее", - приводит ТАСС слова Пасечника, сказанные журналистам.

Выборы проходят в России 18-20 сентября. У них уже появились интересные детали – на Чукотке все жители села Нутэпэльмен, включённые в избирательные списки, уже проголосовали.