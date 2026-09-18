"От школьной парты к рабочему месту". В Хабаровском крае новая модель профориентации

В школах Хабаровского края запущена обновленная модель профориентации, призванная помочь подросткам определиться с будущей прочессией. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта "Профессионалитет".

По сообщению регионального Минобрнауки, задача педагогов — выстраивать четкий маршрут от обучения к трудоустройству. Ключевая особенность программы — тесная связь с работодателями. Ученики посещают мастер-классы, совершают экскурсии на предприятия. Особое внимание уделяется отраслям, критически важным для региона: авиа- и судостроению, сельскому хозяйству и горнодобывающей сфере. На уроках "Россия — мои горизонты" половина времени отведена изучению специфики экономики Хабаровского края.

Отмечается, что новая система прдполагает "бесшовный переход от школьной парты к рабочему месту". Для учеников это возможность избежать ошибки при выборе ЕГЭ, для родителей — уверенность в будущем ребенка, а для экономики Хабаровского края — решение проблемы кадрового дефицита за счет местных жителей. Власти региона нацеливают школьников на поступление в колледж или работу сразу после школы.

Летом губернатор Дмитрий Демешин заявил, что дефицит кадров в Хабаровском крае достиг 27 тыс. человек при населении 1,2 млн.