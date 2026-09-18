В ЛНР избиратели блокированы на участке – возле него кружит беспилотник

На одном из избирательных участков ЛНР блокированы участники голосования. Вблизи здания кружит беспилотник.

"Только что пришла информация, что в Белокуракино БПЛА кружит в 150 м от здания. Пока люди в здании, в коридорах, покинуть здание не могут, вот эти БПЛА кружат над ними", - приводит РИА Новости слова главы ЦИК Эллы Памфиловой, сказанные во время брифинга о начале работы избирательных участков по всей стране.

Выборы идут в России 18-20 сентября.