Государство вложит еще 157 млрд рублей в субсидированную ипотеку

Правительство выделит 157 млрд рублей на льготные ипотечные программы, сообщил премьер‑министр Михаил Мишустин.

Почти 66 млрд рублей направят на "Семейную ипотеку" - ей могут пользоваться родители с детьми. Программу продлили до 2030 года. Около 6 млрд рублей выделят на ипотеку для жителей Дальнего Востока и Арктики. Порядка 85 млрд рублей пойдут на компенсацию ставок по ранее оформленным кредитам.

Мишустин поручил следить за темой вице‑премьеру Марату Хуснуллину и министру финансов Антону Силуанову.

В Минфине уточнили: деньги возьмут из резервного фонда и передадут "ДОМ.РФ" для компенсации банкам недополученной прибыли по программам "Льготная ипотека", "Семейная ипотека" и "Дальневосточная и арктическая ипотека". В бюджете на 2026 год на эти программы заложено более 1,2 трлн рублей.

Ранее премьер‑министр Михаил Мишустин сообщил, что федеральный бюджет выделит более 300 млн рублей на программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" - это вдвое больше региональных вложений; регионы добавят ещё около 140 млн рублей, и за счет этих средств порядка 500 медиков (врачей, фельдшеров, медсестёр и акушеров) смогут устроиться в больницы и поликлиники сельской местности.