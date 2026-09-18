В Сибири грузовик попал в аварию, есть погибшие и пострадавшие

В Кемеровской области произошла авария. Есть жертвы.

Авария случилась в 21.20 17 сентября на улице Пригородной Ленинска-Кузнецкого. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 не справился с управлением. Машина наехала на бордюрный камень.

Продолжив движение по инерции, автомобиль столкнулся с ехавшим в попутном направлении грузовым "КамАЗом". На месте погибли водитель легкового автомобиля и его 18-летний пассажир. Ещё двое 18-летних пассажиров "Лады" получили травмы различной степени тяжести.

﻿Водитель ВАЗа не имеет водительских прав. С начала года он 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. В том числе за вождение без прав, управление в состоянии опьянения, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие, сообщает УМВД по Кемеровской области.