Екатеринбургскую блогершу Раду Русских арестовали за демонстрацию сатанинских символов

Бьюти-блогер из Екатеринбурга Рада Русских арестована за демонстрацию экстремистской символики. Речь идет о сатанинских символах, которые блогер опубликовала в своих социальных сетях.

Как передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, Русских задержали в Санкт-Петербурге. Ленинский суд признал ее виновной и назначил наказание в виде суток административного ареста.

Напомним, что в 2024 году блогер хотела побороться за кресло президента РФ. ЦИК допустил ее к сбору подписей для участия в выборах, но Русских не смогла заполучить необходимые 300 тыс. подписей, набрав только 476.