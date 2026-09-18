Вернувшихся из-за границы россиян обманывают мошенники под видом силовиков

Мошенники вымогают деньги у россиян, которые вернулись из-за границы. Они звонят или пишут в мессенджерах, представляются сотрудниками полиции, ФСБ и других госорганов и заявляют, что во время поездки человек якобы связался с запрещенными в России организациями. Об этом РИА Новости рассказали в материалах МВД.

Дальше аферисты усиливают давление: пугают проверками, блокировкой счетов, запретом на выезд и уголовной ответственностью. А чтобы "решить вопрос", предлагают перевести деньги на "безопасный счет" или выполнить другие поручения - по сути, забирают деньги у доверчивого гражданина.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб предупредила о мошенниках, которые звонят пенсионерам и уговаривают перевести пенсию в цифровые рубли, а чтобы "отказаться" от этого, просят продиктовать код из СМС - так аферисты крадут деньги.