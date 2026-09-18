Подоляка: "Предвыборный" налет украинских дронов на Москву потерпел фиаско

Накануне киевский режим совершил первый за много дней большой налет БПЛА на Москву. Однако он потерпел фиаско, заявил блогер Юрий Подоляка.

Он не сомневается, что атака была приурочена к выборам в Госдуму с целью поразить много объектов, "опустить российскую власть в глазах населения и тем самым внести "свой вклад" в результаты голосования". Противник сделал большую ставку на этот удар, так как его суммарная мощь была весьма большой. За сутки над всеми регионами было сбито 921 дрона, сообщило Минобороны РФ, что является рекордом для сентября. Подавляющее число дронов было направлено на Москву.

Анализ данных по перехваченным БПЛА позволяет сделать вывод, что основной удар по системе ПВО был сконцентрирован на стыке Курской и Белгородской областей, считает эксперт. Стратегия заключалась в попытке перегрузить оборону и истощить ресурсы первой линии, чтобы позволить ударным группам прорваться к столице.

Но этот план провалился. Подразделения войск беспилотных систем, стоящие на переднем крае, продемонстрировали высокую эффективность, ликвидировав около 50% атакующих аппаратов еще на подлете. Оставшиеся дроны, продолжившие движение, столкнулись со вторым эшелоном обороны в Тульской, Калужской и Орловской областях. А Москва и Подмосковье успешно отработали по 58 оставшимся дронам. То есть более 600 задействованных дронов не принесли Киеву никаких результатов, заключил Подоляка.